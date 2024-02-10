Свищев отреагировал на заявление НОК Канады о пересмотре результатов командного турнира на Олимпиаде

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился мнением о заявлении национального олимпийского комитета (НОК) Канады о проработке вариантов обжалования решения Международного союза конькобежцев о пересмотре результатов командного турнира на Олимпиаде-2022.

Он считает, что шансов у них немного. Свищев уверен, что при всех подсчетах даже гипотетически решение сложно изменить.

«Мы многое теряем из-за своей нерешительности. Если появляется риск, надо готовиться оспаривать решение. Справедливости в мире нет, этим и пытаются воспользоваться канадцы. Хотят под шумок украсть медали! Россия не должна сидеть сложа руки и наблюдать», — сказал Свищев.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.