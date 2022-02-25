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25 февраля, 23:59

Матыцин назвал неадекватным призыв МОК перенести или отменить все соревнования в России

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение Исполкома Международного олимпийского комитета. 

Ранее в МОК призвали международные спортивные федерации отменить или перенести соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны стран на спортивных мероприятиях.

«Мы с большим разочарованием встретили решение МОК, считаем данные рекомендации неадекватными по отношению к российскому спорту. По нашему мнению, их выполнение приведет к нарушению прав российских спортсменов. Считаем важным для Международного олимпийского комитета оставаться гарантом единства международного спортивного движения и не допускать политизации спорта.

Министерство спорта постоянно находится на связи со спортивными федерациями. Мы будем защищать права наших спортсменов, которые являются для нас абсолютным приоритетом», - приводит пресс-служба министерства слова Матыцина.

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МОК призвал спортивные федерации не вывешивать флаги России и Белоруссии на всех соревнованиях
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