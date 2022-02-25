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Сегодня, 17:57

МОК призвал спортивные федерации перенести или отменить все соревнования в России и Белоруссии

Иван Торопцев
Корреспондент

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации отменить или перенести все соревнования на территории России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

«Исполком МОК сегодня призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии.

Они должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Белоруссии и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует никаких мероприятий в России или Белоруссии», — цитирует ТАСС заявление МОК.

В данный момент из России были перенесены финал футбольной Лиги чемпионов, Всемирная шахматная олимпиада, этапы Кубка мира по лыжному спорту и фристайлу, «Гран-при Сочи» в рамках «Формулы-1». Сборные России и клубы по различным видам спорта будут проводить домашние матчи на нейтральных территориях.

В 2022 году в России планируется проведение чемпионата мира по волейболу и молодежного чемпионата мира по хоккею.

Источник: https://tass.ru/sport/13863633
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