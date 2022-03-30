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Сегодня, 08:05

Матыцин назвал количество турниров, за которые мы можем вернуть взносы и расходы на подготовку

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Олег Матыцин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в настоящее время ведутся переговоры относительно возврата взносов и расходов на подготовку международных турниров, которые были перенесены из России.

«Решение о проведении международных спортивных соревнований сопровождается подписанием ряда основополагающих документов (заявка, гарантии, соглашения), которые в том числе могут содержать последствия и условия отмены проведения соответствующих международных спортивных соревнований, — прокомментировал ситуацию «СЭ» Олег Матыцин. — В этой связи вопрос о возмещении затрат и получении компенсации в связи с отменой спортивных мероприятий в рамках таких соглашений должен рассматриваться индивидуально по каждому конкретному случаю с учетом условий, которые определены в соглашениях.

Так, по состоянию на 25 марта 2022 года отменено 184 международных спортивных мероприятия, из которых только 23 крупных и влекут за собой возникновение финансовых обязательств (взносы, расходы на подготовку). При этом Минспорт ориентировал заинтересованные общероссийские спортивные федерации и иные организации на необходимость истребования позиций международных спортивных федераций по вопросу возврата уже уплаченных взносов за право проведения международных спортивных соревнований на территории РФ.

В настоящее время ведутся переговоры с международными спортивными федерациями относительно досудебного порядка решения вопроса о возмещении ими затрат в пользу России в связи с отменой спортивных мероприятий».

 
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