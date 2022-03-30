Министр спорта рассказал, что спартакиада пройдет по программе Олимпиады-2024

Министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью «СЭ» рассказал о подробностях проведения спартакиады по летним видам спорта, которая пройдет в августе 2022 года.

— Какие именно дополнительные соревнования могут появиться в календаре в ближайшее время?

— Буквально несколько дней назад вернулись из Минска, где проводилась коллегия с нашими белорусскими друзьями, которые также оказались под международными санкциями. Обсуждались совместные проекты спортивных и образовательных мероприятий. В самое ближайшее время наши федерации по видам спорта внесут нам свои предложения, и на основании них мы сформируем фактически обновленный единый календарный план. Плюс там будут комплексные мероприятия. В августе этого года мы проведем спартакиаду сильнейших спортсменов по летним видам спорта, которая будет приравнена к статусу чемпионата мира или Европы. А также ряд турниров, которые будут проведены примерно в те же сроки, что и крупные турниры — чемпионаты мира и Европы. Например, сейчас проходил ЧМ по фигурному катанию в Монпелье, а параллельно — Кубок Первого канала в Саранске. Это сделано для того, чтобы не менять календарь подготовки спортсменов. Так или иначе, вся подготовка предполагает определенные периоды, когда ты выходишь на пик своей формы.

— Какие виды спорта будут представлены на спартакиаде?

— Мы надеемся на участие в Олимпийских играх-2024. Поэтому спартакиада сильнейших пройдет по программе летних Игр в Париже. Соответственно, и даты учебно-тренировочных сборов и соревнований также будут закреплены с учетом проведения Олимпиады и отборов к ней.