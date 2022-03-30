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Сегодня, 11:16

Чернышенко заявил, что санкции оказывают оздоровительный эффект на российский спорт

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что санкционная политика со стороны западных стран оказывает положительный эффект на российский спорт.

«Мы в постоянном контакте с отраслью, федерациями и готовы оперативно реагировать. Санкционная политика оказывает на нас свое влияние, но это несет оздоравливающий, положительный эффект, мы проводим импортозамещение.
Общаясь с участниками форума, мы отвечали на одни и те же вопросы: импортозамещение, продолжение проведения соревнований, строительство объектов. И хорошо, что все говорят: мы продолжаем проводить спортивные соревнования, строить дворцы, благодарим страну за поддержку и организацию. И благодарны за площадки, где мы можем открыто обсуждать вызовы, с которыми столкнулась наша страна», — приводит ТАСС слова Чернышенко, выступившего на форуме «Мы вместе. Спорт».

Форум «Мы вместе. Спорт» проходит в Москве с 30 по 31 марта. Участники мероприятия рассмотрят актуальные вопросы спортивной отрасли, в том числе развитие детско-юношеского спорта, совершенствование спортивной индустрии, строительство доступных спортивных объектов.

Источник: https://tass.ru/sport/14225103
Дмитрий Чернышенко
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