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Сегодня, 09:47

Мамиашвили заявил, что Бах должен защитить олимпийское движение от политиков

Виктория Кравченко
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что глава Международного олимпийского движения (МОК) Томас Бах несет ответственность за сохранение олимпийского движения от влияния политиков.

«Томас Бах является большим спортивным руководителем и понимает свою личную ответственность и ответственность МОК в сохранении глобального спортивного движения, он понимает, что любые радикальные вмешательства политического характера несут разрушающую силу международному олимпийскому движению», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Сегодня, 23 июня, празднуется Международный олимпийский день.

Россияне отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/18094727
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