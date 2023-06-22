NTB: Исинбаева сможет остаться членом МОК после проверки

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева может остаться членом Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает РБК со ссылкой на NTB.

По данным источника, директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что работа по проверке Исинбаевой была проведена. Он не уточнил, отказалась ли 41-летняя россиянка от офицерского звания.

21 июня стало известно о проведении МОК расследования в отношении членов организации Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева на их причастность к вооруженным силам РФ.

Тарпищев является членом МОК с 1996 года. Исинбаева вступила в организацию в 2016 году.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить в нейтральном статусе спортсменов из России и Белоруссии, которые публично не высказывались в поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.