Легков объяснил, почему российские спортсмены еще не скоро вернутся на международные соревнования

Олимпийский чемпион Александр Легков объяснил, почему российские спортсмены еще не скоро вернутся на международные соревнования.

«Хотелось бы, чтобы скорее все завершилось и вернулось на круги своя. Но что-то мне подсказывает, что это затянется на -дцать лет. Не знаю точно на сколько, но это печально. Полагаю, даже если изменится ситуация, закончится СВО со всех сторон, наши европейские «друзья» будут очень долго нас возвращать в международный спорт. Поэтому надо развиваться здесь в России, создавать для детей условия и соревнования, вместе с ними кататься, играть в хоккей, футбол, и жить тем, что сейчас есть. Сильно ли потерял международный спорт без российских спортсменов? а другие виды не скажу, но хоккей и лыжные гонки точно многое потеряли. С нашими спортсменами намного интереснее выступать, потому что тогда участвуют все сильнейшие. Через 20 лет, когда все вернется, никто уже и не вспомнит, что наших не было здесь. Так оно всегда бывает — история забывается, а медаль остается, даже вторые и третьи места уже не запоминаются. Я думаю, что именно этим руководствуются те, кто отстранил наших спортсменов», — приводит слова Легкова «Спорт День за Днем».

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.