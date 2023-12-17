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Легков объяснил, почему российские спортсмены еще не скоро вернутся на международные соревнования

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Александр Легков объяснил, почему российские спортсмены еще не скоро вернутся на международные соревнования.

«Хотелось бы, чтобы скорее все завершилось и вернулось на круги своя. Но что-то мне подсказывает, что это затянется на -дцать лет. Не знаю точно на сколько, но это печально. Полагаю, даже если изменится ситуация, закончится СВО со всех сторон, наши европейские «друзья» будут очень долго нас возвращать в международный спорт. Поэтому надо развиваться здесь в России, создавать для детей условия и соревнования, вместе с ними кататься, играть в хоккей, футбол, и жить тем, что сейчас есть. Сильно ли потерял международный спорт без российских спортсменов? а другие виды не скажу, но хоккей и лыжные гонки точно многое потеряли. С нашими спортсменами намного интереснее выступать, потому что тогда участвуют все сильнейшие. Через 20 лет, когда все вернется, никто уже и не вспомнит, что наших не было здесь. Так оно всегда бывает — история забывается, а медаль остается, даже вторые и третьи места уже не запоминаются. Я думаю, что именно этим руководствуются те, кто отстранил наших спортсменов», — приводит слова Легкова «Спорт День за Днем».

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aleksandr-legkov-cherez-20-let-ne-vspomnyat-chto-rossiyan-ne-bylo-na-olimpiade
Олимпиада
Александр Легков
МОК
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