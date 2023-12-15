Мамиашвили назвал изуверами чиновников МОК

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил решение Олимпийского комитета России (ОКР) не финансировать спортсменов, которые в нейтральном статусе примут участие в Олимпиаде — 2024 в Париже

«Условия, которые изуверы из МОК предлагают, естественно, невыполнимы. Надо понимать окончательно, какие еще будут предложены условия, и, конечно, серьезно думать. И руководствоваться тем, что озвучил глава государства на большой пресс-конференции. Надо все проанализировать и принять решение», — приводит слова Мамиашвили «Газете.Ru».

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.