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Сегодня, 10:28

Помощник президента РФ заявил, что уже сейчас нужно заняться подготовкой спортсменов к следующей Олимпиаде

Левитин считает, что нужно уделить особое внимание подготовке российских спортсменов к следующей Олимпиаде
Артем Бухаев
Корреспондент

Помощник президента РФ Владимира Путина и член попечительского совета РФС Игорь Левитин заявил, что в данный момент нужно уделить особое внимание подготовке российских спортсменов к следующей Олимпиаде.

«25 февраля президент подписал указ о награждении спортсменов. Я бы хотел попросить наградить тренеров и персонал. Мы понимаем, что между ними есть разрыв. Надо подумать, как его сократить. Хотел бы поздравить наших спортсменов с выступлением на Олимпийских играх. Однако из 32 медалей золото есть только у двух федераций. Это сигнал о том, что нужно пересмотреть нашу зимнюю программу. В Пекине не получилось войти в тройку. Надо проанализировать, почему перед Олимпиадой мы шли третьими, но по итогам этого не произошло. Рассмотрим на исполкоме. У нас есть слабое место — координация между Олимпийским комитетом и федерациями. Это показали Игры в Токио и Пекине. Вроде, команда общая, но четкого взаимодействия нет. В этой крайне непростой ситуации мы должны все внимание посвятить подготовке наших спортсменов к следующим Играм», — заявил Левитин.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. Сборная России на соревнованиях завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

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