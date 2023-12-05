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Сегодня, 14:09

Губерниев считает, что МОК пытается зарабатывать за счет России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации, отстранившие российских спортсменов, пытаются зарабатывать за счет России.

«Я не хочу говорить про Томаса Баха. Последнее решение по поводу того, что мы должны заплатить за расследование непричастности спортсменов к силовым структурам, — уже из рубрики «хоть стой, хоть падай». Они уже не скрывают, что пытаются абсолютно цинично с помощью отстраненной России зарабатывать деньги. Они же продают нам ничтоже сумняшеся права на трансляции соревнований. Считаю, кстати, что их надо показывать, чтобы молодежь видела состязания сильнейших представителей видов спорта. Смотрите, какая интересная штука: нам выступать нельзя, но, тем не менее, нам продают права, и в том числе из этих средств люди получают призовые. Представьте: швед Себастьян Самуэльссон, который нас критикует, выиграет гонку, получит свои деньги, и часть этих денег будет российская. Степень лицемерия уже не знает границ, это касается какой угодно области. Уже надоело обращать на это внимание, хочется идти своим путем — безусловно, продолжая, по мере сил, поддерживать контакты с международными федерациями, но твердо держась своей позиции», — приводит слова Губерниева «Газета.Ru».

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

12 октября МОК временно отстранил Олимпийский комитет России из-за того, что организация включила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/05/21855157.shtml?updated
Дмитрий Губерниев
МОК
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