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Сегодня, 16:28

Губерниев не видит ничего страшного в нейтральном статусе российских атлетов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев высказался о выступлениях российских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я считаю, что не было бы ничего страшного, если бы мы поехали выступать на соревнования в нейтральном статусе — тем более, мы уже были нейтральными на трех Олимпиадах. Меня возмущает, когда спортсмены, уже выигравшие олимпийские награды, больше всех начинают вопить, что ситуация изменилась, сейчас никуда ехать не надо. Я усматриваю в этом эгоизм и издевательское отношение к стране и спортсменам. То есть, вы, ребята, свои медали уже выиграли, а остальным — что, не надо? И причем так говорят даже люди, которые выиграли награды в нейтральном статусе — на трех Олимпиадах, напоминаю», — приводит слова Губерниева «Газете.Ru».

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран. Осенью МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство ФТР и Федерации тенниса Белоруссии. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах WTA и ATP в нейтральном статусе.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/05/21855493.shtml?updated
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
МОК
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