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Сегодня, 13:59

Рожков сообщил, что в регионах России начали проводить соревнования среди ветеранов СВО

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что различные субъекты РФ начали применять опыт ПКР и самостоятельно организовывать соревнования среди ветеранов специальной военной операции (СВО).

«Паралимпийский комитет России, государственный фонд «Защитники Отечества» и Министерство спорта РФ проводят серию соревнований среди ветеранов СВО различных федеральных округов. На сегодняшний день состоялись два старта: в Кемеровской области соревновались участники из Сибирского федерального округа, а в Уфе — из Приволжского и Уральского федеральных округов. В 2024 году планируется провести мероприятия в оставшихся федеральных округах, а в конце года — всероссийский финал соревнований. Соревнования в федеральных округах стимулировали и побудили субъекты Российской Федерации проводить такие мероприятия самостоятельно. Региональные отделения ПКР, филиалы госфонда «Защитники Отечества» и органы исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта начали применять опыт ПКР и самостоятельно организовывать соревнования среди ветеранов СВО. Только до конца этого года такие старты пройдут в Красноярске, Якутске и Белгороде. Это хорошая практика, и ее надо реализовывать на всей территории нашей страны», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/19457101
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