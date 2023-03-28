Глава ОКР Поздняков отреагировал на решение МОК по недопуску связанных с военным структурам спортсменов

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по недопуску к международным соревнованиям связанных с вооруженными силами РФ спортсменами.

«Заявленная сегодня позиция о недопуске к международным соревнованиям российских спортсменов, которые имеют отношение к военным структурам, это уже не просто очередная дискриминация. Данный критерий закладывает основу внутреннего конфликта и имеет прямую цель создать раскол в спортивном обществе России. Разделить их на допустимых и остальных. Нынешние параметры допуска никак не будут способствовать возвращению спортсменов из России к участию в международных соревнованиях. Решение Исполкома МОК является не более, чем фарсом, который не направлен на нормализацию ситуации», — сказал Поздняков.

По итогам заседания, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности.

Также стало известно, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.