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Современное пятиборье

Париж-2024

Сегодня, 08:45

Пятиборка Баташова объяснила, почему решила отбираться на Олимпиаду в нейтральном статусе

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Шестикратная чемпионка России по пятиборью, участница Олимпиады в Токио Ульяна Баташова в интервью «СЭ» объяснила желание получить нейтральный статус и бороться за участие в Олимпиаде.

Баташова единственная в своем виде спорта подала документы на нейтральный статус, на прошедшем этапе Кубка мира она стала седьмой.

— Я хотела бы рассказать о своей позиции. Не думаю, что многие знают про изменение правил пятиборья после Олимпийских игр в Токио и даже не правил, а дисциплины. У нас выкидывают конный спорт, вставляют совершенно другой, новый вид спорта (полосу препятствий. — Прим. «СЭ»). Я была одним из тех людей, кто стоял на защите конного спорта. Мы писали петиции, только из России я собрала около 600 подписей от спортсменов, тренеров, родителей. У нас ничего не получилось. Не только мы в России боролись, но и англичане, итальянцы, венгры особенно яростно восприняли реформы. Очень много людей их негативно восприняли.

Получается, этот год — последний с конями, в Париже будут последние Олимпийские игры современного пятиборья такого, каким мы все его знаем, каким любим. Дальше будет совершенно другой вид спорта, и я не планирую им заниматься дальше, это мой последний сезон в пятиборье. Также современное пятиборье не включено в программу Игр дружбы.

Поэтому передо мной стоял выбор — либо завершать карьеру, либо попробовать реализовать свои цели на Олимпиаде. И я решила не ждать подходящего момента, поэтому подала бумаги на статус, предупредила об этом федерацию. Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали, — рассказала «СЭ» Баташова.

Ульяна Баташова. «Люблю свою страну так же, как Овечкин, выступающий за американский клуб». Российская спортсменка — о нейтральном статусе

29-летняя Баташова — шестикратная чемпионка России по современному пятиборью в личном зачете, в команде и в эстафете, двукратный серебряный призер чемпионата мира в команде и эстафете.

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