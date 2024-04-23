Российская пятиборка Баташова рассказала о шансах пробиться на Олимпиаду

Российская пятиборка, участница Олимпиады в Токио Ульяна Баташова в интервью «СЭ» оценила свои шансы попасть на Олимпийские игры в Париж. Она единственная в своем виде спорта подала документы на нейтральный статус, на прошедшем этапе Кубка мира она стала седьмой.

— Планы были грандиозные, призовое место или минимум быть в шестерке. Но с первого раза попали в финал, седьмое место — тоже отличный результат, дает хорошие очки в олимпийский рейтинг. А это для нас сейчас в приоритете. Результаты все плотные. Не было бы ошибки в коне, стала бы третьей. Везде есть еще запас, где можно добавить, особенно в физических видах. Попасть на Олимпиаду реально. Есть рейтинг, есть чемпионат мира, на котором можно попасть в тройку и получить прямую лицензию или набрать хорошие очки, все шансы остаются, — сказала «СЭ» Баташова.

29-летняя Баташова — шестикратная чемпионка России по современному пятиборью в личном зачете, в команде и в эстафете, двукратный серебряный призер чемпионата мира в команде и эстафете.