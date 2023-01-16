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Сегодня, 09:42

Медведева — о своей фотографии в анонсе Олимпиады-2026: «Мне, конечно же, это польстило. Приятно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась о своей фотографии на официальном сайте Олимпийских игр 2026 года.

Снимок спортсменки размещен в анонсе в разделе фигурного катания. На сайте использован кадр из произвольной программы Медведевой с Олимпийских игр 2018 года.

«Для меня это большая честь. Особенно в нашем мире, в котором мы живем. Мне очень приятно, что это именно я, и, в принципе, дизайн очень красиво выглядит. Мне, конечно же, это польстило. Приятно», — приводит слова Медведевой «Чемпионат».

На сайте Олимпиады-2026 также была размещена фотография российского биатлониста Эдуарда Латыпова в разделе «Биатлон».

Российские спортсмены отстранены от международных соревнований на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/article-4961087-intervyu-s-evgeniej-medvedevoj-serebro-lednikovogo-perioda-protivostoyaniya-na-kubke-pervogo-kanala-trenerstvo.html
Олимпиада
Евгения Медведева
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