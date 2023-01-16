Россия не получила право на вещание Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что передал эксклюзивные медийные права на показ Олимпийских игр, которые пройдут в период с 2026 по 2032 год, Европейскому вещательному союзу EBU и Warner Bros. Discovery.

EBU и Warner Bros. Discovery подавали совместную заявку на приобретение всех медиа-прав для показа Зимних Олимпийских игр 2026 и 2030 годов, Летней Олимпиады в Лос-Анджелесе (2028 год) и в Брисбене (2032 год), а также Юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в этот же период.

Комитет МОК опубликовал полный список 49 стран и территорий, где будет осуществляться трансляция. Россия и Белоруссия не вошли в список.