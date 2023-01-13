Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 10:06

Хабибулин рассказал, что пожалел о неучастии в хоккейном турнире Олимпиады в Нагано

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин рассказал, что сожалеет о том, что не принял участия в Олимпийских играх в 1998 году в Нагано (Япония).

«В то время мне казалось, что я принимаю правильное решение, но сейчас кажется, что надо было и в Нагано поехать, и была возможность сыграть на нескольких чемпионатах мира, а я отказался, — цитирует ТАСС Хабибулина. — Опять же, в тот момент мне казалось, что я устал, и в хоккей мне вообще не хотелось играть. А сейчас, когда все прошло, я думаю: ну поехал бы, сыграл».

Бывший голкипер также рассказал, почему после одного из матчей НХЛ не стал встречаться с приехавшими к нему Александром Стеблиным, занимавшим пост президента Федерации хоккея России, и Владимиром Юрзиновым, возглавлявшим национальную команду.

«Было немного страшновато с ними общаться. Они все-таки авторитетные люди, я уже принял такое решение и боялся, что меня каким-то образом переубедят, не был к этому готов и поэтому ушел через другую дверь», — добавил он.

Олимпийские игры в Нагано стали первыми, в которых приняли участие игроки НХЛ. Сборная России завоевала серебро, проиграв в финале команде Чехии (0:1).

Источник: ТАСС
Николай Хабибулин
Хоккей
Олимпиада
Александр Стеблин
0
Читайте также
Легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
Российские бойцы атаковали позиции ВСУ боеприпасами-«зажигалками»
«Мисс Россия-2022» вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная»
Власти ДНР сообщили о взятии Артемовска в оперативное окружение силами РФ
Скрытый «Аватар»: киносети ждут штрафов за прокат без удостоверения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РУСАДА рассказали о внесении Шубенкова в свои пулы допинг-тестирования
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости