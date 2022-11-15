Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха, заявившего о том, что в Олимпийских играх должны принимать участие и конфликтующие страны.

«Хотелось бы, чтобы за этим заявлением последовали какие-то действия. Например, внеочередной сбор членов МОК, которые обычно голосуют по таким резолюциям. Несомненно, эти слова рассчитаны на политиков, потому что он знал, скорее всего, что на него и на тех, кто голосовал, оказывается давление. Возможно, он таким образом хочет считать, как на это отреагирует пресса, люди, болельщики, спортсмены. И, исходя из этого, созывать какое-то внеочередное заседание, дабы наши спортсмены успели пройти квалификационные соревнования к Олимпиаде в Париже», — сказала Журова «СЭ».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях. В сентябре Томас Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску россиян еще не наступило. Он сообщил, что считает эту позицию «защитной мерой», направленной на защиту олимпийского движения от политизации спорта.