Президент МОК Бах выступил против политизации спорта

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил во время выступления перед участниками саммита G20 о том, что спорт не должен стать инструментом достижения политических целей.

«Если спорт станет еще одним инструментом для достижения политических целей, он развалится. Международный спорт должен основываться исключительно на спортивных правилах. Если когда-нибудь политизация спорта станет нормой, он не сможет быть такой единой силой. Мы должны быть аполитичными и нейтральными, чтобы позволить странам приветствовать лучших представителей всего мира, независимо от политических конфликтов», — приводит ТАСС слова Баха.

Также президент МОК настоятельно попросил дать МОК возможность внести свой вклад в мир и взаимопонимание в спорте.

«Поддерживайте автономию спорта, как вы это делали ранее во многих своих резолюциях и декларациях. Для этого нужно не так много усилий. Когда мы объединены, мы можем решить наши разногласия и собраться все вместе в мире», — добавил Бах.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях. В сентябре Томас Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску россиян еще не наступило. Он сообщил, что считает эту позицию «защитной мерой», направленной на защиту олимпийского движения от политизации спорта.