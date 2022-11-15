Свищев о заявлении Баха: «Его бы словами да мед пить»

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главы МОК Томаса Баха, заявившего о том, что в Олимпийских играх должны принимать участие и конфликтующие страны.

«Его бы словами да мед пить. К сожалению, именно с господина Баха все началось. С него и начались проблемы, которые сейчас выливаются санкциями для России. Иногда он допускал красивые выражения и посылы о том, что спорт должен быть вне политики, о том, что нужно допускать российских и белорусских спортсменов, но потом следовали практически директивные указания о том, что невозможно сейчас допускать спортсменов из-за конфликта.

Сегодня мы слышим новую речь о том, что надо исключить политизацию спорта. Кому он это говорит? Лидерам стран, которые в основном ее и поддерживали. Это обращение с просьбой не вмешиваться? Обращение с просьбой не политизировать спорт? Посыл то у Баха правильный. Но изначально он сам себя и нас всех загнал в угол, а теперь не знает, как из него выйти», — сказал Свищев «СЭ».

В феврале нынешнего года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Многие федерации отстранили российских спортсменов, некоторые допустили их до участия в нейтральном статусе.