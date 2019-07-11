CAS удовлетворил апелляцию Мутко на решение МОК о пожизненном отстранении

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх, информирует пресс-служба CAS.

– Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение, вынесенное в отношении Мутко исполкомом МОК от 5 декабря 2017 года, аннулировано, – говорится в сообщении.

Теперь бывший министр спорта России сможет посещать Олимпийские игры без ограничений.

МОК 5 декабря 2017 по итогам расследования специальной комиссии под руководством Самуэля Шмида пожизненно отсранил Мутко от посещения Олимпийских игр. Комиссия не нашла доказательств участия министра спорта в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады-2014, но посчитала его ответственным за произошедшее.

Мутко не согласился с итогами расследования и подал апелляцию в CAS. Жалоба была подана более года назад (26 декабря 2017 года).

Во время Олимпиады-2018 Мутко был вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Позже Мутко был назначен вице-премьером по вопросам строительства и жилищной политики. Сейчас министром спорта является Павел Колобков.

Мутко удовлетворен решением CAS по суду с МОК