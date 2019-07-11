Мутко удовлетворен решением CAS по суду с МОК

Вице-премьер РФ Виталий Мутко кратко прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетворил апелляцию на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Теперь бывший министр спорта России сможет посещать Олимпийские игры без ограничений.

– Я удовлетворен решением, которое принял CAS, – сказал Мутко в комментарии, который был предоставлен "СЭ".

МОК 5 декабря 2017 по итогам расследования специальной комиссии под руководством Самуэля Шмида пожизненно отсранил Мутко от посещения Олимпийских игр. Комиссия не нашла доказательств участия министра спорта в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады-2014, но посчитала его ответственным за произошедшее.

Мутко не согласился с итогами расследования и обратился в спортивный арбитраж в Лозанне. CAS удовлетворил апелляцию Мутко на решение МОК о пожизненном отстранении

