Бах сообщил, что Корея и КНДР могут совместно провести юношескую Олимпиаду

Корея может принять зимние юношеские Олимпийские игры-2024 совместно с КНДР, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

По словам президента, КНДР может присоединиться к организации соревнований, «если позволят обстоятельства».

— Комиссия по предстоящим зимним Олимпийским играм рекомендовала МОК начать диалог с НОК Кореи относительно проведения в стране юношеских Олимпийских игр 2024 года. Этот диалог — последний шаг перед потенциальным выбором страны-хозяйки Игр, — цитируют Баха «РИА Новости». — Игры могут пройти в Пхенчхане и Канныне. Концепция предусматривает возможность того, что КНДР присоединится к организации этих Игр, если позволят обстоятельства.

Зимняя юношеская Олимпиада-2020 пройдет в Лозанне (Швейцария). Страна-хозяйка Игр 2024 года пока официально не определена.