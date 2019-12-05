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Бах сообщил, что Корея и КНДР могут совместно провести юношескую Олимпиаду

17:22
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Корея может принять зимние юношеские Олимпийские игры-2024 совместно с КНДР, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

По словам президента, КНДР может присоединиться к организации соревнований, «если позволят обстоятельства».

— Комиссия по предстоящим зимним Олимпийским играм рекомендовала МОК начать диалог с НОК Кореи относительно проведения в стране юношеских Олимпийских игр 2024 года. Этот диалог — последний шаг перед потенциальным выбором страны-хозяйки Игр, — цитируют Баха «РИА Новости». — Игры могут пройти в Пхенчхане и Канныне. Концепция предусматривает возможность того, что КНДР присоединится к организации этих Игр, если позволят обстоятельства.

Зимняя юношеская Олимпиада-2020 пройдет в Лозанне (Швейцария). Страна-хозяйка Игр 2024 года пока официально не определена.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191205/1562019436.html

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