10:1! Российские юниоры разгромили Финляндию и вышли в финал Олимпиады
17:44
Сборная России U16 в полуфинале юношеских Олимпийских игр разгромила Финляндию со счетом 10:1.
В другом полуфинале сборная США победила Канаду (2:1).
Финал турнира в Лозанне пройдет в среду, 22 января.
Юношеская Олимпиада-2020. Хоккей
1/2 финала
Россия U16 — Финляндия U16 — 10:1 (3:0, 3:1, 4:0)
Голы России: Мирошниченко (3), Роговский (2), Газизов (2), Квочко, Мичков, Сапунов. Броски: 40-21.
10:1! Россия сокрушила Финляндию, в финале Олимпиады — супербитва с Америкой
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