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Сегодня, 10:28

Захаров стал первым россиянином, завоевавшим медали на Олимпийских играх в шорт-треке и конькобежном спорте

Сергей Разин
корреспондент

Олимпийский чемпион Руслан Захаров стал первым российским спортсменом, завоевавшим медали Игр в шорт-треке и в конькобежном спорте.

34-летний россиянин завоевал золотую медаль в шорт-треке в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи. На Играх-2022 Захаров в составе конькобежцев вышел в финал А в командной гонке преследования. Таким образом, у него есть гарантированная медаль на Олимпиаде в Пекине.

В финале А, где будут разыграны золотая и серебряная медали, российские конькобежцы встретятся с Норвегией. Финал начнется сегодня, 15 февраля в 11.47 (мск).

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Российские конькобежцы с олимпийским рекордом вышли в финал командной гонки преследования на Играх в Пекине
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