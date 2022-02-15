Захаров стал первым россиянином, завоевавшим медали на Олимпийских играх в шорт-треке и конькобежном спорте

Олимпийский чемпион Руслан Захаров стал первым российским спортсменом, завоевавшим медали Игр в шорт-треке и в конькобежном спорте.

34-летний россиянин завоевал золотую медаль в шорт-треке в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи. На Играх-2022 Захаров в составе конькобежцев вышел в финал А в командной гонке преследования. Таким образом, у него есть гарантированная медаль на Олимпиаде в Пекине.

В финале А, где будут разыграны золотая и серебряная медали, российские конькобежцы встретятся с Норвегией. Финал начнется сегодня, 15 февраля в 11.47 (мск).