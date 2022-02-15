Российские конькобежцы с олимпийским рекордом вышли в финал командной гонки преследования на Играх в Пекине

Российские конькобежцы в полуфинале командной гонки преследования Олимпиады-2022 обыграли США.

Российская команда в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова показали результат в 3:22.96 минуты, побив олимпийский рекорд (3:37.08).

В финале А, где будут разыграны золотая и серебряная медали, российские конькобежцы встретятся с Норвегией. Финал начнется сегодня, 15 февраля в 11.47 (мск).