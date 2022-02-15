Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт

Сегодня, 10:03

Российские конькобежцы с олимпийским рекордом вышли в финал командной гонки преследования на Играх в Пекине

Сергей Разин
корреспондент

Российские конькобежцы в полуфинале командной гонки преследования Олимпиады-2022 обыграли США.

Российская команда в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова показали результат в 3:22.96 минуты, побив олимпийский рекорд (3:37.08).

В финале А, где будут разыграны золотая и серебряная медали, российские конькобежцы встретятся с Норвегией. Финал начнется сегодня, 15 февраля в 11.47 (мск).

Олимпиада
2
Читайте также
«Еще проверьте, нет ли у меня запрещенного моторчика». Степанова ответила на обвинения шведского журналиста
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Сборная России по биатлону сохранила лидерство после двух этапов мужской эстафеты на Олимпиаде
Халили прокомментировал свое выступление на первом этапе мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине
Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований женщин и трансляции
Олимпиада-2022, хоккей: расписание и результаты матчей 1/8 финала
Олимпиада 2022: эстафета биатлонистов, Дания — соперник для хоккеистов и прокат Валиевой. Онлайн-трансляция 15 февраля
Датчанин Бедкер считает, что у его сборной есть шансы против России на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские конькобежки поборются за бронзовую медаль в командной гонке преследования Олимпиады-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости