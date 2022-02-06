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Сегодня, 06:04

Новозеландка Садовски завоевала золотую медаль Олимпиады в слоупстайле

Сергей Разин
корреспондент
Зои Садовски.
Фото Twitter

Новозеландка Зои Садовски завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в слоупстайле.

20-летняя спортсменка показала результат 92,88 балла. Серебряную медаль завоевала американка Джулия Марино, замкнула тройку призерок австралийка Тесс Коди.

Сноуборд

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Слоупстайл

Финал

1. Зои Садовски (Новая Зеландия) — 92,88

2. Джулия Марино (США) — 87,68

3. Тесс Коди (Австралия) — 84,15

4. Лори Блуэн (Канада) — 81,41

5. Рейра Ивабути (Япония) — 80,03

6. Анна Гассер (Австрия) — 75,33

7. Энни Рукаярви (Финляндия) — 71,45

8. Анника Морган (Германия) — 64,13

9. Джейми Андерсон (США) — 60,78

10. Кокомо Мурасе (Япония) — 49,05

11. Хэйли Лэнгленд (США) — 48,35

12. Ариана Бурри (Швейцария) — 24,01

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