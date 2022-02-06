Новозеландка Садовски завоевала золотую медаль Олимпиады в слоупстайле
Новозеландка Зои Садовски завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в слоупстайле.
20-летняя спортсменка показала результат 92,88 балла. Серебряную медаль завоевала американка Джулия Марино, замкнула тройку призерок австралийка Тесс Коди.
Сноуборд
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Слоупстайл
Финал
1. Зои Садовски (Новая Зеландия) — 92,88
2. Джулия Марино (США) — 87,68
3. Тесс Коди (Австралия) — 84,15
4. Лори Блуэн (Канада) — 81,41
5. Рейра Ивабути (Япония) — 80,03
6. Анна Гассер (Австрия) — 75,33
7. Энни Рукаярви (Финляндия) — 71,45
8. Анника Морган (Германия) — 64,13
9. Джейми Андерсон (США) — 60,78
10. Кокомо Мурасе (Япония) — 49,05
11. Хэйли Лэнгленд (США) — 48,35
12. Ариана Бурри (Швейцария) — 24,01
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