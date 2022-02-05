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Сегодня, 12:19

Сноубордист Хадарин: «На Олимпиаде сделали все для защиты от COVID-19»

Сноубордист Хадарин заявил, что ему не нравится питание на Олимпиаде в Пекине
Роман Шишов
Корреспондент

Сноубордист Влад Хадарин заявил, что организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине сделали все для того, чтобы обезопасить участников от коронавируса.

«В 2018 году на Олимпиаде было все дозволено, но в этот раз из-за ограничений, связанных с пандемией, со стороны организаторов должна была пройти гораздо более качественная подготовка в Олимпиаде, — приводит РЕН ТВ слова Хадарина. — По моему мнению, они с этим справились. Все меры, которые было возможно применить, чтобы пандемия распространялась меньше, чем возможно, были приняты».

Он назвал условия проживания для олимпийцев в Пекине лучше, чем на ОИ в Корее. Хадарин отметил, что многие спортсмены испытывают проблемы из-за выбора еды в Китае.

«Питание было лучше в 2018 году, тогда был обширный выбор еды и разнообразная кухня. Большая часть еды в Пекине — это китайская кухня. Это лично мне не нравится. В Корее все готовили под международную аудиторию», — сказал сноубродист.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Источник: https://ren.tv/news/sport/935971-snoubordist-khadarin-na-olimpiade-sdelali-vse-dlia-zashchity-ot-covid-19
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