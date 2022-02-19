Тарасова: «Большунов обязан быть знаменосцем на закрытии Олимпиады»

Тарасова заявила, что Большунов обязан быть знаменосцем на закрытии Олимпиады

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Какой же он молодец, настоящий герой нашей страны! Великолепная самоотдача и рвение к победе, отлично выступил. Александр обязан быть знаменосцем на закрытии Олимпиады, я вам точно это говорю. Просто так не выигрывают три олимпийских золота. Горжусь этим человеком!» — сказала Тарасова «СЭ».

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

Второе место по итогам гонки занял еще один россиянин Иван Якимушкин, который проиграл Большунову 5,5 секунды, третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды).