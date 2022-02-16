Матыцин поздравил лыжников сборной России с бронзовыми медалями в мужском и женском командном спринте на Олимпиаде-2022

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил лыжников сборной России с завоеванием бронзовых наград в мужском и женском командном спринте.

«Поздравляю наших лыжниц и лыжников с бронзовыми наградами! Мы рады снова видеть наших прекрасных спортсменок на пьедестале почета в командном спринте. Приятно, что Александр Большунов и Александр Терентьев поддержали эту прекрасную традицию и тоже не остались без наград.

На Играх в Пекине мужская сборная по лыжным гонкам завоевала награды во всех прошедших гонках — это выдающийся результат. А наши лыжницы впервые за 12 лет выиграли олимпийскую медаль в командном спринте.

Гордимся результатами наших спортсменов и спортсменок и желаем удачного выступления на финальных дистанциях!

Поздравляю Федерацию лыжных гонок России и ее президента, главного тренера сборной России Елену Вяльбе, личных тренеров спортсменов и тренерский штаб национальной команды", — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

В мужском командном спринте бронзу выиграли Александр Большунов и Александр Терентьев, а в женском Юлия Ступак и Наталья Непряева.