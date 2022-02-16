В допинг-пробе украинской лыжницы обнаружили три запрещенных вещества

Международное агентство допинг-тестирования опубликовало информацию, что в допинг-пробе украинской биатлонистки Валентины Каминской были обнаружены следы запрещенных веществ, сообщает пресс-служба организации.

Допинг-проба была взята во время Олимпиады в Пекине 10 февраля. Ее исследование показало наличие в крови спортсменки местеролона, метилгексанамина и гептаминола.

Спортсменка уже проинформирована, что ее подозревают в нарушение антидопинговых правил. На время разбирательств она отстранена от участия в соревнованиях.

На Олимпиаде в Пекине женщинам осталось пробежать только марафон.

Ранее Каминская принимала участие в спринте и гонке классическим стилем. Оба раза она заняла места в восьмом десятке.

Также в составе сборной Украины Каминская бежала в эстафете. При этом Каминскую сняли с середины дистанции, а сборную Украины дисквалифицировали в гонке как круговую. 34-летняя уроженка Белоруссии призналась, что не смогла нормально выступить из-за последствий перенесенного коронавируса.