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Допинг

Сегодня, 17:21

В допинг-пробе украинской лыжницы обнаружили три запрещенных вещества

Иван Шитик
Корреспондент
Валентина Каминская.
Фото Instagram

Международное агентство допинг-тестирования опубликовало информацию, что в допинг-пробе украинской биатлонистки Валентины Каминской были обнаружены следы запрещенных веществ, сообщает пресс-служба организации.

Допинг-проба была взята во время Олимпиады в Пекине 10 февраля. Ее исследование показало наличие в крови спортсменки местеролона, метилгексанамина и гептаминола.

Спортсменка уже проинформирована, что ее подозревают в нарушение антидопинговых правил. На время разбирательств она отстранена от участия в соревнованиях.

На Олимпиаде в Пекине женщинам осталось пробежать только марафон.

Ранее Каминская принимала участие в спринте и гонке классическим стилем. Оба раза она заняла места в восьмом десятке.

Также в составе сборной Украины Каминская бежала в эстафете. При этом Каминскую сняли с середины дистанции, а сборную Украины дисквалифицировали в гонке как круговую. 34-летняя уроженка Белоруссии призналась, что не смогла нормально выступить из-за последствий перенесенного коронавируса.

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