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Сегодня, 16:10

Сборная России по шорт-треку не вышла в финал смешанной эстафеты на Олимпиаде и была дисквалифицирована

Роман Шишов
Корреспондент
Софья Просвирнова.
Фото Getty Images

Сборная России по шорт-треку не смогла выйти в финал смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

В полуфинале в своем забеге россияне с результатом 2.49,61 стали третьими. Однако после забега судьи решили, что команда нарушила правила при передаче эстафеты и была дисквалифицирована. Поэтому сборная России не выступит даже в финале B.

При этом также дисквалифицировали занявшую первое место сборную США. Вместо нее в финале A выступит сборная Китая, которая финишировала четвертой.

Таким образом, за медали поборются Венгрия, Китай, Канада и Италия.

За сборную России выступали Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Елена Серегина и Софья Просвирнова.

Финал B начнется в 16.18 мск. Финал A стартует в 16.26.

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  • ANTON KOVALEV

    Там и в финале был шедевр: китаянка всех завалила и должна была быть дисквалифицирована, но поскольку был фальстарт (кстати, в ее же исполнении)- это не считается, стартовали еще раз

    05.02.2022

  • h c

    Пpогнозы фyтбольных матчей pro100bets.ru

    05.02.2022

  • Гмитрий Дуберниев

    Россияне финишировали в полуфинале четвёртыми, а не третьими, но всё равно это почти золото. А то, что пиндосов дисквалифицировали - это правильно, хотя пропагандисты-комментаторы даже и не попробовали это как-то объяснить. ПыСы. Елистратов о дисквалификации команды России :"Судья принял правильное решение. Спорить бессмысленно, нам показали повторы момента."

    05.02.2022

  • Мико Никаури

    Рома! Что было сначала: не вышли или дисквалифицировали?

    05.02.2022

  • laplap

    Просто отлично. Россия все равно проиграла, а так вместо США будет Китай.

    05.02.2022

  • Владимир Яснов

    ОПЯТЬ СУДЕЙСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ...КИТАЙЦЫ ВДРУГ В ФИНАЛЕ ВЫИГРАЛИ....

    05.02.2022

  • Владимир Яснов

    Смотрел финал смешанной эстафеты. Ну это вообще не спорт, а наша забава из детства , когда на катке гонялись при народе в догонялки. Падали, синяки получали, -но это забава. иитайцев втащили судейским решением в финал, а там они победили, их соперники завалили друг друга на втором круге. СПРАШИВАЮ МОК, ГДЕ СПОРТ ?

    05.02.2022

  • richardford

    Впервые за всю историю спорта сегодня в шорт-треке была дисквалифицирована команда США. Что делается, а ?

    05.02.2022

  • Деметрио

    И они олимпийские чемпионы((

    05.02.2022

  • Татьяна121

    3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но д.ругого вы.хода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна. На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить. Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 03-четыре-ноль. Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.

    05.02.2022

  • Ж и в о й

    Щас весь китайский народ в дружном порыве поднялся и получил одновременный оргазм!!! Просрать полуфинал в одну калитку и выиграть золото Олимпиады - это надо УМЕТЬ!!!!

    05.02.2022

  • инок

    Китайцы даже этафету не передали

    05.02.2022

  • Ж и в о й

    Смотрите, как финал начинается - сразу китаянка на первом повороте завалили конкуренток!

    05.02.2022

  • инок

    Короче соперники мешают китайцам кататься в своё удовольствие, поэтому всем дисквал, а китайцы - в финал... Позор такой олимпиаде

    05.02.2022

  • spartsmen

    всего-то надо было пару тестов правильно оформить. кто-то профукал - пришлось решать так ...

    05.02.2022

  • VolkoV-7

    Не зря Китай начинает доминировать в мире,теперь и спорт подминают

    05.02.2022

  • spartsmen

    китаёзы не такие - они запросто и бесплатно могут задержать на пару лет до выяснения ...

    05.02.2022

  • Invaders must die

    Во как надо!!! Продавили и Китай в финале

    05.02.2022

  • Сутра Бодуныч

    Америка это так не оставит...ну пипец,я прям ржал,ну как лихо китаез протащили)))

    05.02.2022

  • Vorlod

    вот по американцам может и аукнуться ,щас они всех адвокатов подтянут

    05.02.2022

  • Ж и в о й

    Дурдомные правила в шорт-треке - почему тебя не допускают в финал Б, если дисквалифицировали в полуфинале? Идиотизм!

    05.02.2022

  • Ж и в о й

    Говяннейшее, уродское судейство, тьфу! Китайцы в первый же день испоганили Олимпиаду, которая едва началась! Вангую золото в финале, даже если китайцы приползут на финиш на четвереньках последними, или вообще не закончат гонку и сойдут! Все равно им подарят золото!!! Жесть!!! Кошмар просто! Надо подавать протест. Нам-то пофигу, мы так и так в пролете, но американцев, я считаю, засудили жестко очень и совершенно не по делу! Фу!

    05.02.2022

  • Nick-1980

    Наши провалились

    05.02.2022

  • Алексей Х

    Одно слово тут - money)

    05.02.2022

  • Дед Petrovich

    Вообще непонятно,никто не объясняет,что дак.наших крайними сделали.а китайцы эстафету не передали прошли...где протесты

    05.02.2022

  • Vorlod

    Думаю что американцы не смолчат ,вместо Венгрии запросятся на худой конец

    05.02.2022

  • Теодор Брэдли

    Опять омерекосовский заговор!!!111 Wait...

    05.02.2022

  • DOL j

    Да что уж там. Всем дисквал!!! Китай чемпион!!!

    05.02.2022

  • NBAH

    Китай и Венгрию надо было дисквалифицировать

    05.02.2022

  • vladmad_75

    Очень странное решение судьи, мягко говоря.

    05.02.2022

  • shpura

    Неправда. В финале В ROC не выступит.

    05.02.2022

  • ion

    Позорище, а не судейство.

    05.02.2022

  • Алексей Х

    В данном случае это синонимы)

    05.02.2022

  • spartsmen

    скорей - позорно.

    05.02.2022

  • Алексей Х

    Китайцев смешно протащили в финал))

    05.02.2022

  • spartsmen

    мне бы хотелось, чтобы судья с помощью слов объяснил, почему он дисквалифицировал наших и амеров... а китаёзов - нет.

    05.02.2022

    • Сборная России по шорт-треку вышла в полуфинал смешанной эстафеты на Олимпиаде

    Олимпиада-2022, шорт-трек: расписание соревнований мужчин
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