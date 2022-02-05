Сборная России по шорт-треку не вышла в финал смешанной эстафеты на Олимпиаде и была дисквалифицирована

Сборная России по шорт-треку не смогла выйти в финал смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

В полуфинале в своем забеге россияне с результатом 2.49,61 стали третьими. Однако после забега судьи решили, что команда нарушила правила при передаче эстафеты и была дисквалифицирована. Поэтому сборная России не выступит даже в финале B.

При этом также дисквалифицировали занявшую первое место сборную США. Вместо нее в финале A выступит сборная Китая, которая финишировала четвертой.

Таким образом, за медали поборются Венгрия, Китай, Канада и Италия.

За сборную России выступали Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Елена Серегина и Софья Просвирнова.

Финал B начнется в 16.18 мск. Финал A стартует в 16.26.