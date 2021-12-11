Показали всему миру. В Москве презентовали новую форму российских олимпийцев

Олимпийский комитет России и ZASPORT представили публике коллекцию экипировки на зимние Игры в Пекине.

Меньше двух месяцев остается до открытия XXIV Олимпийских зимних Игр в столице Китая. И еще с осени, когда не успели остыть воспоминания о жарких баталиях в Токио, болельщиков и журналистов начал интересовать вопрос, в чем же российские спортсмены будут выступать в Пекине.

Ответы мы получили в пятницу вечером, когда состоялся показ зимней олимпийской коллекции от официального экипировщика Олимпийской команды России компании ZASPORT.

— Я и раньше не сомневался, а сейчас окончательно убедился, что благодаря творчеству Анастасии Задориной и ее команды наши спортсмены будут самыми красивыми и стильными на грядущих Играх, — сказал руководитель ОКР Станислав Поздняков. — Токио и Пекин разделили всего несколько месяцев, и мы очень благодарны нашим партнерам, которые смогли за короткий период воплотить все свои замыслы в реальность.

Станислав Поздняков, Анастасия Задорина, Александр Легков, Софья Великая. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Победное настроение

Фигурное катание — один из самых популярных в России зимних видов спорта, и на его представителей в Пекине возлагаются особые надежды. Поэтому ничего удивительного, что перед началом показа состоялось красивое ледовое шоу. Сначала выступили пять юниоров во главе с чемпионкой России по своему возрасту Софьей Титовой — они символизировали пять олимпийских колец. Следом на лед вышла обладательница золота Пхенчхана-2018 Алина Загитова вместе с юной Ариной Ротенберг.

А затем зрители увидели прославленного Евгения Плющенко. Он откатал совместный номер с сыном под тот самый фрагмент из фортепианного концерта Чайковского, который временно заменяет российским спортсменам гимн. Кстати, еще одна знаменитая фигуристка, Евгения Медведева, которая является послом Олимпийской команды России, логично стала и амбассадором всей коллекции BEIJING 2022.

Кстати, известных спортсменов в этот вечер можно было увидеть и на подиуме. Парадную женскую форму представила фехтовальщица Софья Великая, с флагом команды ОКР прошел лыжник Александр Легков, а компанию им составили еще одна фигуристка Екатерина Боброва, хоккеистки Нина Пирогова и Евгения Дюпина.

— В 2018 году мы ехали в форме серых оттенков, без флага, и настроение у всех тоже было серое, — вспоминает Боброва. — А сейчас у ребят все будет красивое, яркое, классное. ZASPORT вообще отличается качеством материалов — тепло, комфортно. Эта экипировка передаст спортсменам отличное настроение, и они поедут только побеждать.

Вместе со спортсменами

Кстати, интересная деталь — как рассказал Поздняков, впервые в истории спортсмены участвовали не только в тестировании образцов, но и в финальной доработке формы. И такую практику предлагается продолжать.

— Очень удобная экипировка, она получилась целостной и разнообразной, — подчеркнула Великая. — На мой взгляд, всем будет удобно, одежда очень функциональная. Мне очень понравился парадный костюм. Думаю, наша команда выступит в Пекине достойно.

Российская делегация по традиции будет одной из самых больших на Играх — около 450 человек. В экипировочном центре, который откроется в здании ОКР в январе, каждому выдадут комплект из 68 вещей. Здесь сразу несколько костюмов — парадный, наградной, тренировочный, спортивный, утепленные варианты одежды, повседневные вещи, такие как футболки и толстовки, и обувь, а также различные аксессуары.

— При разработке коллекции перед нашей командой стояла сложная задача — сохранить национальную идентичность, не используя государственную символику страны, — отметила основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина. — Мы придумали принт, состоящий из очертаний географических объектов России. Чтобы нашим спортсменам было тепло, уютно и они чувствовали, что вместе с ними на Играх вся страна.

Также мы уже по сложившейся традиции отдали дань уважения месту, где проходит Олимпиада: на форме есть и надпись BEIJING, и драконы, приносящие удачу. Отмечу, что в коллекции не только цвета российского триколора, а еще и цин — традиционный китайский цвет энергии. Мы хотели, чтобы он придавал атлетам сил для побед.

На карты, которые размещены на различных предметах экипировки, попали очертания озера Байкал, Сахалина, Сочи, Камчатки и других известных мест. Пиктограммы зимних олимпийских видов спорта стилизовали под китайские иероглифы, смотрится очень стильно и необычно. Также часто используемый элемент — римские цифры XXIV, обозначающие порядковый номер Игр в Пекине.

В производстве всех вещей использованы только лучшие материалы и передовые технологии, поэтому спортсменам не страшны ни мороз, ни ветер, ни снег. И совершенно точно в такой яркой экипировке россиян не спутаешь с представителями других стран. Жди нас, Пекин!