Китайцы посадят Овечкина на 35 дней в карантин, если он заболеет? Очередной кошмар на пути к нормальной Олимпиаде

Ковидный регламент Игр-2022 может отпугнуть суперзвезд НХЛ.

До старта Олимпиады-2022 меньше трех месяцев. Практически нет сомнений, что Игры состоятся. Остаются неопределенными их детали. Хоккейную аудиторию волнует главный вопрос — доберутся ли до Пекина энхаэловцы? Китайская сторона, когда речь идет о факте проведения олимпийского турнира, мечется из стороны в сторону. Как юная девушка, которая не может определиться, какой парень ей нравится больше.

Хозяева Олимпиады приложили немало усилий, чтобы хоккейный турнир прошел в формате всех сильнейших. Этого восемь лет ждали и болельщики, и сами спортсмены. Лучшие игроки планеты помогут разогнать маркетинговую машину и поднимут имидж соревнований. Китайцы не только выделяют деньги на проведение Олимпиады, но и совместно с МОК компенсируют расходы на участие хоккеистов НХЛ. То есть проявляют прямую заинтересованность, которую возможно оценить в количественных показателях — стоимость поездки энхаэловцев и их страховки.

If NHL players are going to participate in the Beijing Olympics, they need «concrete answers» from IOC on COVID protocols/quarantine logistics. And soon.



My exclusive interview with NHLPA boss Don Fehr on the growing pessimism over 2022 Winter Games. https://t.co/3tv6oUoK3l — Greg Wyshynski (@wyshynski) December 11, 2021

Утомительные переговоры с представителями НХЛ закончились тем, что Гэри Беттмэн вступил в игру, но сохранил план для отступления. До 10 января лига без финансовых потерь может отказаться от участия в Олимпиаде, если ухудшится ковидная обстановка. Срывать турнир — заведомо проигрышная позиция. Недаром в прессе прошла информация об альтернативном турнире, который могут организовать в Северной Америке. А-ля Кубок мира, но параллельно с Олимпиадой. Прибыль от него в полном объеме упадет на счет НХЛ. Это обстоятельство с учетом финансовых потерь из-за остановки сезона-2019/20 точно импонирует офису Беттмэна. Пока подтверждения подобного сценария от первых лиц лиги не поступало, но дыма без огня, как говорится, не бывает.

Гэри Беттмэн — хитрый и продумывающий шаги наперед управленец. Его мнение уважают, с ним готовы считаться организации-партнеры. Комиссионер НХЛ на днях сделал выгодное (догадайтесь, кому) заявление, что последнее слово о поездке в Китай останется за игроками. Лига дала им обещание — и в итоге решат все сами хоккеисты. Разумеется, сдвигать на дальний угол стола переговоров свои пожелания Беттмэн не намерен. Он заинтересован в сильном чемпионате, который приносит стабильный доход. Поэтому он и беспокоится за здоровье игроков, обеспечивающих круговорот активов НХЛ.

Представители Поднебесной хотят привезти на Олимпиаду энхаэловских суперзвезд. Однако наравне с этим они в буквальном смысле отпугивают спортсменов разработанным ковид-протоколом. Как сообщил журналист Крис Джонстон, его уже отправили Профсоюзу игроков НХЛ. Предъявляемые им требования слишком суровые. Если спортсмен сдал положительный тест на коронавирус, то позднее в течение суток он должен получить два отрицательных теста. А иначе его ждет карантин — от 21 дня до пяти недель. Так положено по местным законам.

Olympics — NHL players body awaiting details on Games COVID protocols https://t.co/GcjxOjfTrT null pic.twitter.com/Q14XAYaDa9 — Bryan Tan @asiaDigitalLawyer (@tan1872001) December 12, 2021

Ковид — опасный вирус, который быстро передается от человека к человеку. Болезнь может протекать бессимптомно, учитывая, что НХЛ близка к стопроцентной вакцинации. Представьте, если Коннор Макдэвид или Александр Овечкин случайно подхватят «корону» на Олимпиаде? Или кто-то из игроков привезет ковид в Китай? Например, после Матча звезд в Лас-Вегасе, куда хоккеисты отправятся вместе с семьями. Вирус-то терзает лигу до сих пор, и не думаю, что ситуация благоприятно изменится к февралю. Зараженных хоккеистов никто просто так не выпустит из Китая. Карантин придется коротать с палочками для риса и порциями лапши.

Ситуацию во многом прояснит реакция Профсоюза игроков НХЛ на ковид-протокол. Не исключаю, что получится скорректировать некоторые его пункты. Месячный «отпуск» в Китае в случае заражения может повлиять на решение лиги и хоккеистов — ехать на Олимпиаду или нет. Последствия участия в Играх могут ударить по НХЛ, которая потеряет на время своих суперзвезд. Сомневаюсь, что предложенные антиковидные меры заставят Беттмэна отказаться от Олимпиады, но китайская сторона должна быть готова к продолжению дискуссии с НХЛ.