«Любое выступление, не отвечающее олимпийскому духу, будет наказано». Китай предупредил хейтеров на Олимпиаде-2022

Жесткая позиция организаторов зимних Игр может остановить в том числе нападки на Россию по допинговой тематике.

Заместитель директора по международным связям Оргкомитета Олимпиады-2022 в Пекине Ян Шу дал разъяснения по поводу возможных политических акций во время предстоящих зимних Игр, которые теоретически могут устроить спортсмены. На этой неделе различные правозащитные организации выразили обеспокоенность по поводу безопасности олимпийцев, если они с 4 по 20 февраля воспользуются своим правом на публичное выражение гражданской позиции. Полгода назад в Токио подобное было разрешено. Теперь же официальный представитель оргкомитета говорит, что «любое выступление, которое противоречит олимпийскому духу или китайским законам, подлежит определенному наказанию».

?The gold lacquer inlay & coating and cloisonn? techniques embody the Olympic spirit—?only through meticulous cutting, polishing, and the test of time can?skills arrive at perfection. ??Looking forward to athletes surpassing their goals at #Beijing2022 #Olympic #WinterGames! pic.twitter.com/nEXzojl0rp — Beijing 2022 (@Beijing2022) January 16, 2022

Какие наказания будут применяться к нарушителям?

До 2021 года Хартия МОК категорически запрещала любую политическую и религиозную пропаганду на Играх. Но прошлым летом под давлением борцов против расизма (якобы после многочисленных обращений спортсменов) в знаменитом «Правиле 50» были сделаны послабления. Олимпийцам позволили «акции, не оскорбляющие других людей» на пресс-конференциях, в микст-зонах, в Олимпийской деревне и даже на аренах во время представления участников соревнований. При этом любые неспортивные волеизъявления во время стартов и церемоний награждения остались под запретом. Правда, это никого не остановило. Американская толкательница ядра Рэйвен Сондерс в Токио скрестила на подиуме руки в знак поддержки сексуальных и этнических меньшинств, а китайские велогонщицы Бао Шаньцзю и Чжун Тяньши вышли на награждение со значками с портретом Мао Цзэдуна.

Всем нарушителям грозили жесткие санкции, однако все разбирательства в итоге замяли. Да и в целом нельзя сказать, что политические послабления сильно испортили Игры в Токио. Гораздо неприятнее были постоянные нападки в микст-зонах, пресс-конференциях и соцсетях на российских спортсменов, которым предъявляли претензии за некие допинговые нарушения, о которых хейтеры имели самое смутное представление. По мнению российской стороны, подобные атаки противоречили олимпийскому духу. И в этой связи очень интересно, как подобное поведение будет трактовать оргкомитет Пекина-2022. И главное — какие именно «определенные наказания» он собирается применять к нарушителям.

Зачем портить людям праздник?

Ранее оргкомитет грозил всем спортсменам, кто не захочет соблюдать правила, немедленным лишением аккредитации. Но это в первую очередь касалось антиковидных мер. Что будет за политические проступки — большой вопрос. Китайские законы на этот счет весьма строги, а позиция многих западных стран, например, по «уйгурскому вопросу», принципиально отличается от официальной точки зрения властей КНР. В МОК уверяют, что «признают и поддерживает права человека». Но что будет, если какой-нибудь иностранный спортсмен начет в микст-зоне критиковать ситуацию в уйгурской провинции Синцзянь, поддерживать протесты в Гонконге, сомневаться по поводу статуса Тайваня или высказываться в поддержку дипломатического бойкота Игр со стороны США?

??"#TogetherForASharedFuture «is a song that collaborates with singers from around the world to welcome the #Beijing2022! ??Check out the trailer and celebrate the #Olympics vibe as the New Year's bell rings for 2022. Happy New Year!?? pic.twitter.com/qav2C7zf5V — Beijing 2022 (@Beijing2022) January 1, 2022

О Китае накануне Олимпиады и так уже ходит множество нелепых слухов. Например, западные специалисты заявили, что мобильное приложение My2022, которое создано для антиковидного контроля на пекинских Играх, якобы позволяет осуществлять слежку и прослушивание всех гаджетов, где оно установлено. Спортсменам рекомендовали оставить свои смартфоны и ноутбуки дома, чтобы избежать их взлома китайскими спецслужбами. Также правозащитники продолжают поднимать вопрос о судьбе китайской теннисистки Пэн Шуай. Эта спортсменка сначала опубликовала в соцсетях сообщение о якобы имевшем место изнасиловании со стороны высокопоставленного чиновника, а потом пропала. Впоследствии в разговоре с президентом МОК Томасом Бахом Пэн утверждала, что с ней все хорошо и никаким преследованиям она не подвергается. Но правозащитники в это не верят.

Today, IOC President Thomas Bach, the Chair of the IOC Athletes' Commission, Emma Terho @ELaaksonen3, and IOC Member in China Li Lingwei held a video call with three-time Olympian Peng Shuai from China. cc/ @Athlete365 https://t.co/8at0ZMrozS — IOC MEDIA (@iocmedia) November 21, 2021

Наверняка в ближайшее время нас ждет множество историй на эту тему. Международное сообщество спортсменов Global Athlete уже потребовало от МОК гарантированной защиты спортсменов, которые хотят говорить о проблемах прав человека во время пребывания в Китае. По мнению этой очень политизированной организации, МОК «сделал спортсменов пешками в геополитической борьбе» и использует их «для легитимизации китайского режима». Понятно, что Китаю такие «наезды» крайне неприятны и он сделает все, чтобы предотвратить политические скандалы с участием спортсменов во время Игр-2022. Но вот достаточно ли здравомыслия у самих атлетов, чтобы не тащить спорт в политику и не портить праздник миллионам болельщиков?