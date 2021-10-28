России прочат второе место на Олимпиаде в Пекине. Реально ли это?

Эксперты значительно улучшили прогноз по поводу выступления нашей сборной на Играх-2022.

Агентство Gracenote, которое в последние годы регулярно публикует прогнозы на медальный зачет Олимпийских игр, обновило расклады на ближайшие зимние Игры. За 100 дней до Пекина-2022 мнение экспертов о шансах россиян на предстоящих стартах существенно улучшилось. Если в феврале нынешнего года Gracenote ожидало от наших спортсменов всего шесть золотых наград, то сейчас — 14. Это подняло сборную ОКР на второе место в возможном общем зачете вслед за норвежцами, которым очень давно прочат безусловную первую строчку в медальной таблице ОИ-2022.

Прогноз Gracenote на ОИ-2022.

Откуда же эксперты берут все эти цифры, и можно ли вообще верить Gracenote? Само агентство уверяет, что составляет все свои прогнозы на основе результатов официальных стартов в предолимпийском сезоне. Однако здесь нужно понимать, что из-за пандемии результаты последних чемпионатов мира и этапов Кубка мира невозможно воспринимать всерьез. ЧМ по шорт-треку без корейцев, ЧМ по акробатическому фристайлу — без китайцев, лыжный «Тур де ски» — без норвежцев... Это все — просто насмешка над зимним спортом. Но кто сказал, что на ОИ-2022 приедут все сильнейшие, ведь коронавирус не побежден? Впервые в истории не состоялось ни одного тестового старта, в Пекине все пройдет с чистого листа, и случиться там может все что угодно.

Медали по итогам зимнего сезона-2020/21.

С другой стороны, накануне летней Олимпиады в Токио с соревнованиями тоже был дурдом, но это не помещало Gracenote дать сравнительно точный прогноз. Во всяким случае, он впервые за последние годы оказался не совсем уж провальным. Хотя до сих пор считалось, что Олимпиада — чуть ли не один из самых сложных в плане предсказаний спортивных турниров.

Прогноз Gracenote накануне ОИ-2020 и итоговый зачет.

Напомню, что прошлую Белую Олимпиаду в Пхенчхане-2018 наша сборная провела в условиях санкций и кадровых ограничений. Итогом стали только два золота (хоккейной сборной и Алины Загитовой в фигурном катании) и 13-е место в медальном зачете. Превзойти этот результат мы сейчас должны в любом случае, но реальна ли цель — 14 золотых и почти 40 золотых наград в сумме?

Медальная таблица Олимпиады-2018.

В августе мы уже занимались примерным подсчетом возможных наград с учетом результатов общих зачетов Кубка мира прошлого сезона и рейтингов международных федераций. Суровый расклад определил нашу команду на седьмое место, что значительно ниже прогнозов Gracenote.

Прогноз «СЭ» на медали ОИ-2022 по рейтингам Кубков мира и федераций.

Во всех прогнозах сильно смущает очень низкое место сборной Китая. Хозяева ОИ-2020 пропустили множество стартов из-за карантина. Но известно, что они потратили уйму денег на звездных тренеров. В частности — на российского корейца Виктора Ана в шорт-треке и на норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена в биатлоне. И в итоге Китай почти гарантированно поборется за место в первой десятке, а может, и выше. Бояться в первую очередь тут должны голландцы в шорт-треке и конькобежном спорте, а также россияне и белорусы — в акробатическом фристайле. Ну, и все остальные в трюковых видах фристайла и сноуборда — хаф-пайпе, слоупстайле и биг-эйре.

Что касается нашей сборной, то второе место надо признать крайне оптимистичным прогнозом. Ну, а пессимистичный может выбросить нас и за пределы первой шестерки. Понятно, что после полноценного начала зимнего сезона все это может многократно поменяться. Но к борьбе за медали Пекина нам точно надо отнестись со всей серьезностью и пониманием, что везет сильнейшим.