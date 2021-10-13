Главной норвежской звезде простили допинг на ЧМ-2017. А Легкова не пустили туда просто из-за слов Родченкова

Очередной удар по антидопинговой системе.

Все уже в курсе про положительную допинг-пробу Марит Бьорген на чемпионате мира-2017. Хорошо помню тот турнир в Лахти. Главная звезда норвежской сборной выиграла на нем четыре золота. На разделке привезла второму месту 40 секунд.

И я верю Бьорген.

По крайней мере, в ее объяснения по поводу того позитивного теста. Про него никто не знал и, не расскажи она в своей книге, не узнал бы. Не думаю, что она настолько хладнокровная и извращенная мошенница, чтобы сначала обманывать всех прямо на ЧМ, а через четыре года предложить всему миру покопаться в той истории, улыбаясь в сторонке.

FIS поверила Бьорген на слово

А вот вопросы к FIS есть. На тот момент было совершенно непонятно, как и при каких обстоятельствах запрещенка попала в организм Марит. Тем более на фоне недавних скандалов с другими норвежскими лыжниками — Терезой Йохауг и Мартином Сундбю. По крайней мере, на время разбирательств было бы логично отстранить спортсменку от стартов. Не обвинять в допинге, ничего не объявлять официально, но попросить взять паузу, пока все не прояснится. Вспомните недавнюю историю с Сергеем Шубенковым. Его тоже тотально оправдали, но перед этим мотали нервы полгода. Если же мы поднимем протоколы лыжного сезона-2016/17, то увидим, что уже спустя неделю после триумфа на ЧМ Марит выиграла престижный «Королевский марафон» в Осло. А оттуда сразу же полетела в Канаду, где легко забрала финал Кубка мира.

Получается, FIS просто на слово поверила команде Бьорген. Как она написала в автобиографии, допинговое дело даже не стали открывать!

Все бы ничего, но чуть ранее на контрасте FIS запретила выступать ряду российских спортсменов. Причем на основании одних лишь слов Григория Родченкова. Другие федерации в аналогичных обстоятельствах от этого воздержались — тот же Антон Шипулин, которого экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории тоже обвинял в махинациях, бился на биатлонном Кубке мира с Мартеном Фуркадом. А FIS, видимо, решила продемонстрировать свою непримиримость с допингом.

Сергей Устюгов, выжигавший на ЧМ-2017, каждую из пяти своих медалей посвящал Александру Легкову, Максиму Вылегжанину, Евгению Белову и Алексею Петухову, которых без каких-либо прямых улик не пустили сначала на «Тур де Ски», а потом и на главный турнир года в Лахти.

Этические соображения

Как получилось, что у Бьорген была положительная проба, но ей поверили, а у наших лыжников были отрицательные, но им прикрыли калитку на старты? Загадка.

В FIS сейчас наверняка сильно злятся, что норвежка вспомнила ту историю. Ведь у всех сразу всплывает вопрос: а сколько таких кейсов было еще? О доверии к международной федерации речи не идет.

Единственный способ вернуть его — сделать полностью прозрачную антидопинговую систему. Чтобы каждый человек мог видеть всю картину: кто и когда из атлетов сдавал пробы, их результаты, данные биопаспортов, также нужна абсолютная открытость по терапевтическим исключениям. Чиновники не делают этого, ссылаясь на этические соображения. Однако это — просто отговорки. Чужие деньги — тоже конфиденциальная информация. Но только не когда речь идет о звездах спорта. Каждый год публикуются заработки всех атлетов, в том числе и в лыжах. Потому что все данные можно найти в открытом доступе — и легко посчитать. Антидопинговую систему не делают прозрачной только из-за того, что кому-то это очень невыгодно.

И пока ситуация не изменится, вероятны возможны разного рода утаивания и замалчивания, а атмосфера всеобщего недоверия будет только усиливаться.