ВАДА простило британцев за подпольное тестирование. Почему тогда Россию наказали за то же самое?

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало результаты расследования по поводу нелегального тестирования проб британских велосипедистов в 2011 году.

Британский велоспорт переживает тяжелые времена. Нет, в плане медалей это по-прежнему одна из сильнейших в мире команд, но вот репутационные издержки сыплются одна за другой. В марте этого года бывший доктор сборной Ричард Фриман был признан виновным в нелегальном заказе партии тестостерона. Правда, кому конкретно предназначался запрещенный препарат, так и осталось за кадром. А теперь вот ВАДА опубликовало результаты расследования в отношении местной федерации велоспорта и UKAD — национального антидопингового агентства.

Получается, что чиновники действительно нелегально тестировали пробы на анаболический стероид в лаборатории, которая не имела аккредитации ВАДА. Это категорически запрещено.

«Предвыездной» контроль — это грубое нарушение

Доклад ВАДА подробно описывает все происшедшее. Итак, ноябрь 2010 года, один из британских велосипедистов сдает положительную пробу на нандролон. Концентрация препарата крайне невысока, федерация и UKAD собирают совещание.

Впереди предолимпийский сезон, домашние Игры-2012 в Лондоне. А нандролон — серьезнейший анаболик, который дает неоспоримое преимущество в силе и выносливости. То, что нужно для трекового велоспорта, где англичане рассчитывают выиграть значительную часть своих медалей. При этом у федерации вроде как есть подозрения, что метаболиты нандролона могут образовываться в организме и сами собой. Точнее, как продукты распада некоторых разрешенных биодобавок.

Напрашивается расследование. Положительных проб перед домашней Олимпиадой англичане точно не хотят. Но Лондонская лаборатория на предложение провести тестирование проб на нандролон ответила отказом. Такие внутренние проверки — прямое нарушение кодекса ВАДА. Собственно, именно этим занимался и бывший директор Московской лаборатории Григорий Родченков: проверял спортсменов перед выездами на крупные соревнования, а в случае положительных проб рекомендовал оставить их дома, чтобы избежать дисквалификации.

Лондонская лаборатория на такой «предвыездной» контроль закономерно не пошла. Но тогда федерация нашла другую лабораторию, без аккредитации ВАДА. И отправила туда целую партию проб, которые проверяли исключительно на нандролон. При этом как минимум один сотрудник UKAD был в курсе происходящего, что следует из переписки. Теоретически он тут же должен был доложить начальству и прекратить преступные манипуляции. Но этого не произошло. Подпольное тестирование продолжалось вплоть до марта 2011 года — то есть прекратилось всего за несколько месяцев до Игр в Лондоне.

Британцы показали, как выходить из неприятных историй

Несмотря на то что доклад ВАДА подробно описывает все манипуляции и даже называет их «Операция Эхо», никаких санкций он не предусматривает. Отчасти потому, что самые серьезные подозрения не подтвердились.

Подпольное тестирование не выявило, по данным ВАДА, ни одной положительной пробы. Также UKAD не выдавало федерации данных по биологическим паспортам спортсменов, что тоже было бы грубым нарушением. Так что расследователь ВАДА Гюнтер Янгер — он был соавтором доклада Ричарда Паунда и по российскому допингу — похвалил UKAD «за полную открытость и готовность к сотрудничеству» и сделал вывод, что никаких санкций быть не должно.

Все сотрудники, замешанные в «операции Эхо», уже и так давно не работают. А системно UKAD, по мнению Янгера, не делало ничего дурного и «остается одним из ведущих национальных антидопинговых агентств».

Вопросов вся эта история, конечно, оставляет много. Особенно в свете того, что речь идет о событиях за год до домашней Олимпиады. Как мы помним, в Московской лаборатории тоже пик нехороших дел пришелся именно на 2013-й, за год до Сочи. Но как бы то ни было, британцы преподали урок, как следует выходить из неприятных историй.

Вместо тотального отрицания — готовность признать ошибки, вместо отмазывания нужных людей — немедленное увольнение всех причастных. И вот UKAD по-прежнему остается образцом для подражания и, в частности, тестирует много иностранных проб и неплохо на этом зарабатывает.