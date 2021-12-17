Ведущий защитник сборной получил тяжелую травму. Он точно пропустит Олимпиаду

Обзор дня Алексея Шевченко.

Провал

Евгений Кузнецов все-таки не сыграет на Олимпиаде. Накануне президент ИИХФ подтвердил, что это невозможно, никаких исключений организация делать не будет, а срок дисквалификации хоккеиста не сокращен. Ничего нового. Например, когда Всемирное антидопинговое агентство сообщило о либерализации в отношении тех, кто попался на наркотиках, то было четко подчеркнуто: амнистия коснется спортсменов, попавшихся во внесоревновательный период. У ситуации Кузнецова все было плохо — он сдал положительный анализ во время чемпионата мира 2019 года, никаких аргументов для снисхождения не было.

Но новый штаб олимпийской сборной все равно уверял нас — существуют шансы на то, что Евгений сыграет в Пекине. При этом все решалось как-то странно. Илья Ковальчук «разговаривал с НХЛ», хотя в офисе лиги это категорически отрицали. Я так понял, что новый менеджер посчитал, раз лига нагнула МОК по поводу финансов, то сумеет пробить и выступление нужных хоккеистов. Но нельзя путать доходы целой организации и открытую войну с WADA. Никто бы на это не пошел, у сторон и без этого отношения натянутые. Новые люди в сборной все время с кем-то разговаривали, но толку от этого никакого не было. Не произошло и самого важного шага со стороны Кузнецова — подачи апелляции. Кулуарное общение, какие-то подарки и обещания могли бы помочь, если на столе лежало хоть какое-то дело, но без обращения Евгения и обсуждать было нечего. А с самим хоккеистом, видимо, не догадались поговорить. Лишнее доказательство того, что в сборную пришли не те, кто реально что-то хочет изменить, а те, кто просто хотел взять власть, чтобы наслаждаться ей.

Матч

Россия выиграла у команды Швеции со счетом 1:0 в рамках второго этапа Евротура. И это победа имени Ивана Федотова, который и в чемпионате КХЛ иногда ловил кураж, останавливая целые команды. Но по сравнению с матчем против Канады наши полевые хоккеисты выглядели существенно хуже. Дело опять же не в счете, забудьте вы про технический результат. Сам хоккей, который показывает команда, не дает повода порадоваться. Сборная пропускает слишком много атак, она не имеет много вариантов для нападения. Единственная шайба была заброшена, когда Никита Гусев придумал что-то необычное.

Кстати, про Никиту. Ожидалось, что он будет играть в тройке с Вадимом Шипачевым, чтобы проверить, можно ли рассчитывать на их связку. Но хоккеисты были разведены по звеньям, изредка они появлялись вместе на льду, однако возможностей проявить себя в полной мере у форвардов не было.

Шведов все-таки дожали, кто-то даже вдохновился победой, мол, если в Пекине не будет игроков из НХЛ, то у нас будет больше шансов. Но обратите внимание на такую деталь. У нашей сборной в Москве играют практически все лучшие, за исключением пары игроков. А у соперников не взяли тех, кто выступает в Лиге чемпионов. То есть это точно был не основной состав, скорее экспериментальный, что-то среднее между вторым и третьим. Но еще одна мысль не дает покоя. Пришли другие тренеры — видимо, старые не устраивали. Пусть так. Но пока непонятно, что именно в мыслях у новых. Нет ничего такого, чтобы сказать — да, стало заметно иначе. При этом в раздевалку заходят советники и громко говорят, что команда едва не опозорилась на всю страну, как было после первой встречи. Это разве позитивные изменения? И еще одна небольшая деталь. Может быть, стоит потратиться и купить для Вячеслава Войнова перчатки нужной расцветки? Это же несолидно, так в серьезных организациях не поступают.

Травма

Прошлой ночью защитник Никита Зайцев получил травму. Точный диагноз мы знаем, но называть не будем — если клуб захочет, то сделает это официально. Отметим лишь, что хоккеист передвигается в гипсе и на костылях, по предварительным данным, он пропустит два месяца. То есть прощай, Пекин, — вряд ли бы тренеры проигнорировали хоккеиста с нашими-то проблемами в обороне.

Сезон у Никиты был не очень ровный. Летом в «Оттаве» строят планы, планируют показать какой-то результат, но начинается турнир, и сразу видно, что «Сенаторы» не готовы даже к решению минимальной задачи — попасть в плей-офф. Сейчас они — предпоследние в Атлантическом дивизионе, ниже их только «Монреаль», отрыв от зоны плей-офф гигантский, который никак не погасить. Сезон для команды закончен, хоккеистам остается лишь доказывать тренерам, менеджерам и болельщикам, что они готовы биться. Понятно, что в такой ситуации проявить себя сложно.

С этого сезона Зайцева переводили даже в третью пару, постоянно меняли партнеров в поисках необходимой «химии». Сократилось и игровое время — правда, не слишком существенно. Но в лучшие дни Никита проводил по 20 с лишним минут, а до декабря считаное количество раз доходил до этой отметки. Но в этом месяце все изменилось. Российского защитника стали использовать чаще, вернули к Тома Шабо, тренеры осознали, что лучше две сильные пары, чем три посредственные. Зайцев оживился, он по-прежнему не из тех, кто подключается к атакам, но зато отлично разрушает. Да и команда стала выглядеть чуть веселей. Однако теперь у Никиты травма, он сможет выйти на лед не раньше середины февраля, да еще какое-то время уйдет на то, чтобы набрать форму.