Сборная снова выигрывает на домашнем турнире — 1:0.

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Кубок Первого канала

Швеция — Россия — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Войнов — 1 (Гусев, Ткачев), 47:55 — 0:1.

Вратари: Хелльберг (57:44) — Федотов.

Броски: 34 (10+8+16) — 26 (7+9+10).

Штраф: 4 — 2.

Судьи: Гофман, Сидоренко.

16 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

После развеселой победы над Канадой главный тренер сборной России Алексей Жамнов не соврал, и во втором матче на Кубке Первого канала со Швецией мы впервые с 2019 года увидели в свитере первой команды страны ее спасителя-2018 Никиту Гусева. Правда, сегодня нападающий СКА появился на льду не в звене с Вадимом Шипачевым, с которым они когда-то бок о бок кошмарили КХЛ в составе питерского гранда, а заменил на правом фланге второй тройки Сергея Толчинского и вышел творить вместе с Иваном Морозовым и Владимиром Ткачевым, пропустившими стартовый матч второго этапа.

Нашлось место в составе и для защитника «Авангарда» Семена Чистякова, неожиданно залетевшего в первую пару к Никите Нестерову, его одноклубника Арсения Грицюка и казанца Артема Галимова. А вот Артема Анисимова, Егора Коршкова и Александра Кадейкина тренерский штаб решил не перегружать второй игрой за два дня. Вот только вчерашний матч с Канадой забрал у хозяев турнира достаточно много сил, и сегодня, несмотря на ротацию, функционала им ожидаемо не хватало.

В первом периоде команда Жамнова забросить не сумела, но зато порадовала классным глубоким прессингом, который раз за разом усложнял шведам жизнь при выходе из своей зоны и начале атак. Как только защитники гостей получали шайбу в своей зоне, крайние нападающие россиян летели в отбор и зачастую заставляли соперника «дымиться», не оставляя времени на принятие вменяемого решения.

Как результат, грамотная активность хозяев приводила к выбросам наобум, которые периодически перехватывали центральные нападающие, логично остававшиеся чуть в оттяжке, а количество осознанных атак команды Юхана Гарпенлева с контролируемым выходом можно было пересчитать по пальцам одной руки. И по-настоящему опасно у ворот сборной России становилось лишь в те моменты, когда Федотов после не самых тяжелых бросков шведов неуверенно отражал шайбу прямо перед собой.

Вот только рассчитывать на три периода непрекращающегося форчекинга после энергозатратного матча с Канадой не приходилось — специфику двух матчей за двое суток хочешь не хочешь, а учитывать нужно. В итоге уже во втором периоде дикий прессинг исчез, все четыре тройки хозяев синхронно стали более статичными, а вдохнувшие немного воздуха шведы методично прибрали к рукам территориальное преимущество и моментами запирали соперника в чужой зоне, разворачивая свои излюбленные позиционки и здорово используя преимущество ближней лавки. Россиянам же на фоне посаженной «физики» оставалось лишь эпизодически взрываться и нагружать Магнуса Хелльберга во время редких сбоев в системе «Тре Крунур».

Не сработало и большинство, в котором очень многое было завязано на взаимодействии некогда питерской связки Шипачев — Гусев. И если в первой попытке лучшему центру КХЛ удавалось выписывать неплохие диагонали герою Пхенчана, который традиционно подтормаживал при приеме шайбы и не решался использовать бросок в касание, то во второй оборонительная четверка шведов будто бы изучила все их ходы и свела взаимодействие двух главных технарей сборной России к минимуму.

Но именно Гусев стал одним из двух игроков, прервавших безголевое уныние на 48-й минуте и, как оказалось, принесших команде Жамнова вторую победу на домашнем турнире. Стоило Лоуренсу Пилуту во время атаки «3 в 2» от россиян потерять у себя за спиной накатившего на дальнюю штангу Вячеслава Войнова, как праворукий технарь организовал зрячую передачу бывшему партнеру по СКА, и тот после небольшого рикошета от ноги Пилута завез ее в ворота шведов.

Команда Гарпенлева на пропущенный гол отреагировала худшим из всех возможных вариантов — на несколько минут впала в ступор, чуть было не пропустила вторую и сподобилась на вменяемый штурм ворот Федотова только в последние полторы минуты. И если по ходу всего матча голкипера сборной России несколько потряхивало, то в концовке он сыграл максимально надежно и в финальной атаке шведов по-настоящему потащил хозяев, отстояв свой «сухарь».