Шансы на сокращение дисквалификации Евгения Кузнецова, уличенного в употреблении кокаина на ЧМ-2019, были иллюзорными. Говорить заранее о решении вопроса — бессмысленное дело.

Сегодня сборная России потерпела чувствительное поражение за пределами льда — новый президент ИИХФ Люк Тардифф сообщил РИА, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов точно не сможет принять участие в Олимпиаде. Волны оптимизма, которые на протяжении нескольких недель излучали главный тренер Алексей Жамнов, генеральный менеджер Илья Ковальчук и их ближайшее окружение, ушли в песок. История со «спасением рядового Кузнецова» изначально подавалась в широкие массы таким образом, что шансы на успех казались максимальными. Поэтому окончательную неудачу легко воспринять как провал.

В действительности все было иначе. Для оценки успешности операции изначально больше подходило слово «иллюзорный». Об этом много раз говорилось в околохоккейной тусовке. Никто не спорит, что впрягаться за своих надо всегда и идти с ними до конца, если есть малейшая надежда на благоприятную развязку. Но на этот раз попытки разрулить ситуацию больше напоминали судорожные метания, чем последовательный и тщательно спланированный процесс. Пока не в силах отделаться от мысли, что уважаемые люди сунулись не в свое дело и подставились на ровном месте. По факту получился удар по имиджу нового руководства национальной команды, которое непонятно зачем ввязалось в авантюру с неясными перспективами.

Может, было желание доказать боссам ФХР, что те ни на что не способны? Большая наивность. Речь тут вовсе не о профессионализме менеджеров, а об изначальном анализе всех раскладов.

Темы России, допинга и употребления запрещенных веществ на Западе считаются максимально одиозными. Не представляю, что в ближайшее время должно случиться на планете, чтобы Всемирное антидопинговое агентство начало относиться к нашей стране хоть с минимальной симпатией, а не спускало собак при первой возможности. Такие операции готовятся и проводятся в полной тишине. Они не должны раньше времени становиться достоянием общественности, особенно когда дело находится только на предварительной стадии. Да что там говорить о среднестатистических болельщиках, если, как утверждают знающие люди, в один момент был обнадежен сам Кузнецов.

Характерно, что после того, как стали давать первые комментарии представители НХЛ, ИИХФ и КАС, которые опровергли наличие плотных контактов с российской стороной, то люди из сборной стали избегать общения и ограничивались формулировками в духе «работа идет». Однако финальную точку в деле поставили не они, а вышеупомянутый Тардифф. Тоже неприятный момент. Куда лучше, если бы эти слова исходили, например, от Ковальчука. Тогда все было бы понятно — старались, пытались, но не получилось. Сейчас картина выглядит так, что побоялись об этом заявить сами.

Полезный урок на будущее для замечательных в недавнем прошлом хоккеистов, которые делают первые шаги в большой политике. Хоккей в России — именно политика, не катки, клюшки и шайбы в чистом виде. Более-менее сгладить неудобную ситуацию может только полный отказ НХЛ от поездки на Олимпиаду. Вероятность этого возрастает с каждым днем на фоне очередного всплеска заражений коронавирусом хоккеистов, выступающих в Северной Америке.