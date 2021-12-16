Финского вратаря могут забрить в армию. Ему не выдадут паспорт, пока он не отслужит

Трудная ситуация для Йоонаса Корписало.

Уклоняться больше нельзя

Осенне-зимнее время — период повышенной опасности для юношей призывного возраста. Военкоматы начинают «розыск» парней, которые по закону обязаны отслужить в армии. Такая практика используется не только в России. Срочную службу для воспитания бойцов и подготовки армии применяют, к примеру, в Финляндии. Перед ней равны все — даже профессиональные спортсмены. Их направляют в специальные подразделения, где, помимо обучения солдатским приемам, разрешают тренироваться.

Повестка счастья на днях пришла вратарю «Коламбуса» Йоонасу Корписало. Призывной возраст в Финляндии — от 18 до 28 лет. Голкиперу «Блю Джэкетс» 28 исполнится только в апреле 2022 года, а значит, он попадает под призыв. Местные власти на днях дали понять, что помнят о Корписало и его долге родине. Согласно приказу правительства, он обязан отслужить как минимум 165 дней — с 11 апреля по 23 сентября. Вот только регулярный чемпионат НХЛ для «Коламбуса» завершится 30 апреля. При этом команда планирует побороться за плей-офф, то есть голкипер освободится еще позже. Какая тут армия, когда у тебя контракт с профессиональным клубом, о котором ты мечтал всю жизнь?

Despite the Finnish government's wishes, Joonas Korpisalo told Aaron Portzline that he has no plans of leaving Columbus before the season ends: «if they want to come get me, come get me.» #CBJ https://t.co/01TQZGyyVb — CBJ Coverage (@CBJcoverage) December 12, 2021

Обычно финские хоккеисты проходят курс молодого бойца в раннем возрасте — 18-19 лет — до отъезда в Северную Америку. С местными командами легче договориться о сроках службы. Корписало несколько раз откладывал с призывом из-за нежелания пропускать летние тренировки и начала тренинг-кэмпа. Но больше уклоняться Йоонас не может. Через год истекает его паспорт, и новый ему не выдадут до тех пор, пока он не отслужит. Само собой, без паспорта он не оформит визу, не сможет поехать в Северную Америку, чтобы сыграть в НХЛ. Замкнутый круг.

Предположим, Йоонас возьмет отгул из «Коламбуса» и начнет маршировать и красить траву в зеленый цвет 11 апреля. Срок службы — 165 дней. Завершится армейская история 23 сентября — позднее даты старта тренировочного лагеря НХЛ. Голкипер пропустит не только концовку этого сезона, но и начало следующего. Корписало, слова которого приводит авторитетное североамериканское издание The Athletic, не планирует покидать клуб по ходу чемпионата.

Голкипер попал в нетипичную ситуацию. Мало того, что власти страны призывают его по ходу сезона, когда он нужен команде. Так вдобавок у Йоонаса нет контракта на следующий год. Летом истекает соглашение с «Коламбусом», и вратарь выйдет на рынок свободных агентов. Неизвестно, продлят ли «Блю Джэкетс» с ним сотрудничество. Как по мне, логичнее сделать ставку на латвийско-русский тандем Элвиса Мерзликина и Даниила Тарасова. Впрочем, это другая история. Факт в том, что летом голова Корписало явно будет забита не военной службой, а новым контрактом в НХЛ.

Селянне и Койву тоже служили

Йоонас — не единственный финский хоккеист-призывник. К службе планируют привлечь еще 97 его коллег из разных видов спорта. К примеру, защитника Оливера Каски из «Авангарда» и баскетболиста «Кливленда» Лаури Маркканена. Но если они по возрасту могут перенести армейские тяготы, то Корписало отсрочка не положена.

Финские спортсмены не чураются службы. Многие топ-игроки честно отдали долг родине, пройдя укороченный армейский курс. Посмотрите, как идет этому пареньку камуфляжный костюм. Стоп, это же легенда «Миннесоты» Микко Койву. Стреляет из винтовки он так же метко, как и бросает по воротам. Нападающий отслужил в 2011 году — с апреля по октябрь. Любопытно, что на время домашнего чемпионата мира хоккеиста освободили от армии. Койву прибыл в расположение сборной, а после победного турнира, где его выбрали капитаном, Микко вернулся в казарму.

Теему Селянне, Микко Рантанен, Микаэль Гранлунд, Туукка Раск и другие известные финские хоккеисты служили в армии. Вратарь «Каролины» Антти Раанта посвятил армейским будням целую колонку на портале The Players Tribune. Голкипер подробно рассказал о прелестях солдатской жизни: подъем в 05.40, сбор за 10 минут под крики командира. «Боже, это моя жизнь на ближайшие шесть месяцев», — думал 19-летний Раанта в первые дни службы.

Антти вместе со взводом жили в лесу, отрабатывали боевые действия. Дважды голкипер стрелял из наплечной ракетной установки. «Когда я закончил, мой командир сказал: «Хорошо, что вы оба раза попали в цель. Это 2 500 евро за ракету», — вспоминал Раанта. Несколько раз в неделю ему и другим хоккеистам разрешали ездить домой, чтобы тренироваться. Затем они переодевались в камуфляжные костюмы и возвращались в другую реальность, где они жили в казармах и стреляли из пистолетов и винтовок. Антти даже получил звание капрала и руководил другими солдатами.