Журова: «Если на Олимпиаду не приедут игроки из НХЛ, то это отразится на всех»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о возможном отказе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в Олимпиаде в Пекине.

«Понятно, что если сейчас будет сбой в календаре, НХЛ перенесет игры на весну, и тогда отпустить игроков на Олимпиаду лиге будет тяжело. Те потери, которые будут по контрактам, наверное, будут существенны, из-за чего хоккеисты не поедут в Пекин. Такое может быть.

Если на Игры не приедут игроки из НХЛ, то это отразится не только на сборной России, а на сборных Канады и США в том числе. Все попадут в абсолютно равную ситуацию. Посмотрим, может быть молодые игроки проявят себя. У нас что, мало хоккеистов? О чем мы говорим?

Не хотелось бы, конечно, чтобы так сложилось, потому что наши болельщики хотят смотреть на игру лучших мировых игроков, но если так сложится, то это скажется на всех. Другие национальные команды также не досчитаются своих звезд. В таком случае увидим тогда более любительский хоккей на Олимпиаде», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля.