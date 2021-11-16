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США планируют объявить дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине

19:18
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США планируют дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, утверждает Washington Post.

Президент США Джо Байден и другие официальные лица правительства страны не будут присутствовать на Играх в Пекине.

Администрация президента США намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских игр.

Данное решение, по данным источника, должно стать ответом со стороны администрации США на приписываемые Пекину нарушения прав человека.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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