США планируют объявить дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине

США планируют дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, утверждает Washington Post.

Президент США Джо Байден и другие официальные лица правительства страны не будут присутствовать на Играх в Пекине.

Администрация президента США намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских игр.

Данное решение, по данным источника, должно стать ответом со стороны администрации США на приписываемые Пекину нарушения прав человека.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.