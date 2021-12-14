Профсоюз игроков обзвонил игроков, которые могут выступить за сборную Канаду на Олимпиаде в Пекине. Два человека высказали сомнения

Профсоюз игроков НХЛ обзвонил игроков, которые могут выступить за сборную Канаду на Олимпиаде в Пекине. Целью было узнать их настрой и отношение к Олимпийским играм в Китае, сообщает журналист Эмили Каплан.

Большинство хоккеистов хотят выступить в Пекине. Один из них заявил: «Я в любом случае хочу ехать. Все российские игроки поедут точно».

Но пара человек высказали свои сомнения: это защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело и голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флери.

Период карантина для участников Олимпийских игр в Пекине может составить от 21 дня до пяти недель при положительном тесте на ковид.

Ожидается, что МОК, НХЛ, Международная федерация хоккея (ИИХФ) и профсоюз игроков лиги (NHLPA) в ближайшее время проведут переговоры по этому вопросу.