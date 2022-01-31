Зеленский не поедет на открытие Олимпийских игр в Пекин

Президент Украины не поедет на открытие Олимпийских игр в Пекин

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует участвовать в открытии зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. Об этом в понедельник, 31 января, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет «РБК-Украина».

Так он прокомментировал заявления Кремля о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским в ходе визита в Пекин.

«По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом», — рассказал Никифоров.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Центральное телевидение Китая сообщило в пятницу, что китайская сторона ожидает личное присутствие свыше 20 лидеров различных государств, правительств и международных организаций на церемонии открытия Игр.