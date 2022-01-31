Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 18:01

Зеленский не поедет на открытие Олимпийских игр в Пекин

Президент Украины не поедет на открытие Олимпийских игр в Пекин
Иван Шитик
Корреспондент

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует участвовать в открытии зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. Об этом в понедельник, 31 января, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет «РБК-Украина».

Так он прокомментировал заявления Кремля о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским в ходе визита в Пекин.

«По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом», — рассказал Никифоров.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Центральное телевидение Китая сообщило в пятницу, что китайская сторона ожидает личное присутствие свыше 20 лидеров различных государств, правительств и международных организаций на церемонии открытия Игр.

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kremle-isklyuchili-vstrechu-prezidentov-rf-1643637428.html
Олимпиада
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алина Загитова показала, как кормят журналистов на Олимпиаде в Пекине

«Это Олимпийские игры, где победителем будет ковид». Владимир Соловьев — о заболеваниях в сборной России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости