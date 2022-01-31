Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 17:58

Алина Загитова показала, как кормят журналистов на Олимпиаде в Пекине

Виктория Кравченко
Алина Загитова.
Фото Getty Images

Российская фигуристка Алина Загитова в сторис в Instagram опубликовала новое видео. В ролике девушки показано, как журналистов кормят на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В видео попали олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и хореограф Илья Авербух.

Загитова сообщила о своем прилете в Пекин 31 января.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В день открытия Олимпиады в рамках командного турнира мужчины и пары представят короткие программы, танцоры — ритм-танец. Турнир по фигурному катанию на Олимпиаде завершится 19 февраля произвольной программой спортивных пар.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Алина Загитова
1
1
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Вместо призера ОИ в Пекин едет скелетонист, не выступавший на Кубке мира. Ужасная замена из-за ковида
Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: мужчины
Украинцы игнорируют русский язык, наши соперники в порядке. В фигурном катании уже началась жара
Вероника Степанова потратила заработанные призовые на перелет в Пекин бизнес-классом
«Голосовал за Фуркада. Не осуждаю людей, которые хейтят допингеров». Огонь-интервью от олимпийского чемпиона
Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: женщины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На Украине назвали показушной политической акцией ответ фигуриста по-английски на русский вопрос

Зеленский не поедет на открытие Олимпийских игр в Пекин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости