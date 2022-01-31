Алина Загитова показала, как кормят журналистов на Олимпиаде в Пекине
Российская фигуристка Алина Загитова в сторис в Instagram опубликовала новое видео. В ролике девушки показано, как журналистов кормят на Олимпиаде в Пекине (Китай).
В видео попали олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и хореограф Илья Авербух.
Загитова сообщила о своем прилете в Пекин 31 января.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В день открытия Олимпиады в рамках командного турнира мужчины и пары представят короткие программы, танцоры — ритм-танец. Турнир по фигурному катанию на Олимпиаде завершится 19 февраля произвольной программой спортивных пар.
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