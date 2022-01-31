Алина Загитова показала, как кормят журналистов на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Алина Загитова в сторис в Instagram опубликовала новое видео. В ролике девушки показано, как журналистов кормят на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В видео попали олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и хореограф Илья Авербух.

Загитова сообщила о своем прилете в Пекин 31 января.